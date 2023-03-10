الإفتاء: الشرع حث على نظافة الطرقات وإماطة الأذى عن الطريق

وأوضحت الدار عبر "فيسبوك" أن الشرع حث أيضًا على إماطة الأذى عن الطريق، وعَدَّه شُعْبة من شعب الإيمان، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: "الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ - أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ- شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ" رواه مسلم.
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