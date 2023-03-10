أكاديمية البحث العلمى تمول 7 مشروعات تخرج بجامعة سوهاج

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس جامعة سوهاج الدكتور مصطفى عبد الخالق، فوز الجامعة بتمويل 7 مشروعات تخرج من خلال برنامج "مشروعى بدايتى" من أكاديمية البحث العلمى، والذى يهدف إلى تمويل مشروعات طلاب السنوات النهائية بالكليات العملية فى الجامعات المصرية.





وقال عبدالخالق- فى تصريح، اليوم الجمعة- إنه يتم من خلال البرنامج ضخ الأفكار الجديدة لسوق العمل والشركات الناشئة فى عدد من المجالات المختلفة، وهى "العلوم الهندسية، وعلوم الحاسب، والعلوم الأساسية، والدراسات المستقبلية، والعلوم البينية والمتلاقية، والعلوم التطبيقية، والأجهزة الطبية التعويضية، والصناعات النسجية، والروبوتات، وعلوم الفضاء، والتكنولوجيا الحيوية".

وأكد اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بدعم أفكار الطلاب الإبداعية وتحويلها إلى مشروعات عملاقة، لإيمانه بقدرات الشباب، خصوصا وأن معظم الأفكار التى أحدثت تحولا فى العالم كانت من صنع الشباب، فهم من سيحملون راية التنمية والتقدم بالمستقبل.

وأوضح رئيس الجامعة، أن عدد الطلاب المستفيدين من دعم مشروعات التخرج هذا العام بلغ 4500 طالب وطالبة، بواقع 952 مشروعا للتخرج، وأن المشاريع السبعة الفائزة، شارك بها 55 طالبا وطالبة، وجاءت كلها متسقة تماما مع أنشطة استراتيجية سوهاج للتغيرات المناخية، والتى تم إعلانها فى أغسطس 2022 اتساقا وارتكازا مع الاستراجية الوطنية للتغيرات المناخية.

ولفت إلى أن المشاريع الفائزة هى مشروع "الإنتاج الحيوى لفطر المشروم المحارى من مخلفات قش الأرز" كبديل للبروتين الحيوانى وحماية البيئة وحفاظا على المناخ، و"إنتاج أسمدة زراعية باستخدام تقنية النانو تكنولوجى" بدلا من استخدام الأسمدة الزراعية الكيماوية التقلدية، و"التقييم الجينومى للأغنام السوهاجى المصرية" بغرض تحسين الأداء التناسلى، بالإضافة إلى مشروع "تصنيع ركبة صناعية مبتكرة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بمواد نانونية متراكبة تتصف بخاصية التزييت الذاتى وذات وزن أخف"، ومشروع "ترشيد استهلاك الطاقة لثلاجة بتطبيق التبريد المائى لناحية الضغط العالى"، ومشروع "نظام تحويل الطاقة الكهربائية لتوربينات الرياح ذات المحور الرأسى"، ومشروع "استخدام النفاث Ejector لتحسين نظام تحلية وإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية المركزة".