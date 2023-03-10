أمريكا.. مصادرة موقعًا يبيع برامج ضارة لسرقة البيانات

جدة - نرمين السيد - صادرت السلطات الأمريكية، نطاقًا على الإنترنت كان بيبع برامج ضارة يستخدمها مجرمون لسرقة البيانات من أجهزة الحاسبو الخاصة بالضحايا والسيطرة عليها، بحسب "البوابة العربية للأخبار التقنية".





وذكرت السلطات أنَّ موقع باع "نت واير"، وهو نوع من البرامج الضارة يسمى "طروادة الوصول عن بعد"، وهو برنامج متطور قادر على استهداف كل نظام تشغيل وإصابته. البرنامج يسمح بالمراقبة السرية وينشئ بابا خلفيا للتحكم الإدارى والوصول غير المقيد وغير المصرح به عن بُعد إلى حاسوب الضحية دون علمها أو إذنها. وتعمل السلطات الأمريكية على تحسين التعاون مع الدول الأخرى فى التحقيق فى الجرائم الإلكترونية، التى غالبًا ما تكون عابرة للحدود. ودعت استراتيجية جديدة للأمن السيبرانى كشف عنها البيت الأبيض الأسبوع الماضى إلى تحالفات أقوى مع الحكومات الأجنبية.

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