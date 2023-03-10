الإفتاء: يجب تعويد الأطفال على المسؤولية منذ الصغر

جدة - نرمين السيد - ودعت دار الإفتاء، الآباء والأمهات، إلى تعويد الأبناء على المسؤولية منذ الصغر، من أجل القدرة على تحمل المسؤولية فى الكبر.
وكتب الحساب الرسمى للإفتاء على موقع "فيسبوك": "يجب على الآباء تعويد أبنائهم المسؤولية منذ الصغر، لكى يستطيعوا أن يتحملوها فى الكبر، فالكثير من الزيجات تفشل بسبب تهرب أحد الزوجين من مسؤولياته".
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