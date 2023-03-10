الإفتاء توضح حكم الأكل والشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك

جدة - نرمين السيد - وأضحت دار الإفتاء، أنه إذا طلع الفجر امتنع من نوى الصيام عن الأكل والشرب، وإذا كان فى فمه لقمة عند لحظة طلوع الفجر وجب عليه أن ينزعها من فمه.

وأكدت الدار، أن وقت الصوم يبدأ بطلوع الفجر، أما مدفع الإمساك فهو تنبيه لقرب دخول الوقت.