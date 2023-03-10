جدة - نرمين السيد - وأضحت دار الإفتاء، أنه إذا طلع الفجر امتنع من نوى الصيام عن الأكل والشرب، وإذا كان فى فمه لقمة عند لحظة طلوع الفجر وجب عليه أن ينزعها من فمه.
وأكدت الدار، أن وقت الصوم يبدأ بطلوع الفجر، أما مدفع الإمساك فهو تنبيه لقرب دخول الوقت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإفتاء توضح حكم الأكل والشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.