تجمل بالأخلاق.. قيمة العلم (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى إطار حملة "تجمل بالأخلاق"، التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، قيمة العلم. وهناك عدة أمثلة عن العلم، منها: رأسمالك علمك وعدوك جهلك، الرأى شىء وسط بين العلم والجهل، العلم يرفع بيتًا لا عماد له والجهل يهدم بيت العز والشرف.

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