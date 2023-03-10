قبل وبعد.. هكذا أصبح سبيل عبد الباقى خير الدين (صور)

جدة - نرمين السيد - ومن خلال مبادرة عظيمة أطلقها شقيقين بالمنطقة "سامح وتامر" تمت أعمال الترميم بتمويل من الأهالى.
سبيل عبد الباقى بن خير يقع فى حارة المنجلة المتفرعة من شارع السمرى فى درب سعادة بالدرب الأحمر، وأنشأه الأمير عبد الباقى خير الدين الطوبجى سنة 1677م.
السبيل ذو واجهة بها شباكين لتسبيل ماء الشرب ويعلوه كُتاب لتعليم الأطفال القراءة والكتابة والقرآن الكريم وباب الدخول يؤدى إلى دهليز به باب على اليسار يؤدى إلى حجرة التسبيل وهى مستطيلة الشكل بجدارها الغربى أحد شباكى التسبيل يجاوره مدخل متوج بعقد ثلاثى يؤدى الى السبيل والكتاب.
الشباك الثانى يشرف على حارة المنجلة ويجاوره فتحة تزويد الصهريج بالماء وأعلى الواجهة الشمالية للسّبيل لوحة مستطيلة من الرخام عليها نص تأسيسى يتضمن إسم المنشىء وتاريخ الانشاء ونصه :"أنشأ هذا السبيل المبارك من فضل الله تعالى وعونه العبد الفقير الى الله تعالى عبد الباقى بن خير الدين الطوبجى سنة 1088هـ".
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