Honor تكشف مواصفات هاتفها الجديد.. 3 كاميرات بدقة 50 ميجابيكسل

جدة - نرمين السيد - الهاتف الجديد يأتى بوزن مثالى قدره 217 جرامًا، محمى من الماء والغبار، كما أنه مزود بـ ذاكرة وصول داخلية 512 جيجابايت، وأحدى للوصول والعشوائى 16 جيجابايت.
Magic5 Ultimate سيعمل بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 المتطور، ومعالج رسموميات Adreno 740، إلى ذلك جاء هيكله مميزًا، وغطيت واجهته الخلفية بالجلد الأنيق، وتصل أبعاده (162.9/76.7/8.8).
يتميز الهاتف أيضا بـ 3 عدسات خلفية، الواحدة منها بدقة 50 ميجا بيكسل، وزودت بمستشعر TOF 3D، فيما جاءت الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجابيكسل.
تعمل شاشاة الهاتف الجديد بتقنية +HDR10 وهى من نوعية LTPO OLED ويبلغ مقاسها 6.81 بوصة، ودقة عرضها (2848/1312) بيكسل.
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