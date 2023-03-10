إطلالات كاجوال لـ هيفاء وهبى احتفالا بميلادها (صور) 

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جدة - نرمين السيد - وشاركت هيفاء جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمى بموقع "إنستجرام" مقطع فيديو خلال احتفال أصدقائها المفاجئ والمبهر لها، وأظهرت تزيين المكان بالبلالين والورود وتورتة عيد ميلادها.
هيفاء وهبى، يعرض لها فى موسم عيد الفطر المقبل فيلم "رمسيس باريس" ويشارك فى بطولته كل من مصطفى خاطر، ومحمود حافظ، وحمدى الميرغنى، ومحمد ثروت، ومحمد سلام، ومحمد أسامة -أوس أوس، وسميرة مقرون، والفيلم من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى.
وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيرا من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.
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