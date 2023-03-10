جمال وروعة.. محطة مترو صفاء حجازى بالزمالك (صور)

جدة - نرمين السيد - وتقع محطة صفاء حجازى بمنطقة الزمالك أمام عمارة الشربتلى وعدد من السفارات، ويعبر إليها المترو نهر النيل مرتين، وتضم 4 مداخل للمحطة بالإضافة إلى أسانسير لخدمة ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة وكبار السن، كما تضم المحطة جميع الخدمات للركاب بداية من السلالم الكهربائية.

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