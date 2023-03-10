إطلاق بدلة فضاء تسمح للبشر بحياة طويلة الأمد على القمر

جدة - نرمين السيد - ويتم ارتداء البدلات كجزء من مهمة Artemis III حيث سيتم هبوط مأهول على سطح القمر مع ظهور أول امرأة تهبط على سطحه، ومن المقرر أن تتم المهمة وهى الأولى من نوعها منذ أكثر من 50 عامًا فى عام 2025 وستشهد قضاء الطاقم حوالى أسبوع على القمر.

وفى وقت سابق، طالبت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) المساعدة من العامة فى تصميم بدلات الرواد للقمر والمريخ، حيث سيتم استخدام البدلات الجديدة المخطط لها فى مدار الأرض وما بعده، إذا سارت الأمور وفقًا للخطة، مما يساعد رواد الفضاء على استكشاف سطح القمر، والوصول فى النهاية إلى المريخ.

وفقا لما ذكره موقع "Space"، يتمتع المصممون والمصنعون بفرصة المساعدة فى إنشاء بدلات الفضاء بين الكواكب لهذه البيئات شديدة الاختلاف بحلول 28 فبراير، مع التركيز على تمثيل "الهوية الأوروبية".

وسيحصل الفائزون على جولة فى مركز رواد الفضاء الأوروبى بالقرب من مدينة كولونيا بألمانيا؛ وتوجد شروط الأهلية الكاملة والتفاصيل الفنية موجودة على موقع ESA الإلكترونى.

وتصنع ناسا أيضًا بدلة الفضاء الخاصة بها من الجيل التالى لمدة 15 عامًا تقريبًا، عبر عدة برامج، لكنها واجهت مشكلة مع أحدثها، المعروف باسم وحدة التنقل خارج المركبة الاستكشافية (xEMU).

وقال تقرير صدر فى أغسطس 2021 من مكتب المفتش العام التابع لناسا إن أول هبوط لأرتميس سيتأخر بسبب مشكلات فى تطوير xEMU، قبل أن تفتح ناسا الصفقات للشركات.