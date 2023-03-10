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جدة - نرمين السيد - ووفقا للعربية نت، ففى هذه الخدعة البصرية، تتناول سيدتان شاى المساء، فيمكنك أن ترى أن كلتا الصديقتين تستمتعان بوقتهما معا أثناء تناول الشاى، حيث تجلسان على منضدة بالمطبخ، بينما هناك أطباق بها بعض الحلويات والوجبات الخفيفة، ومع ذلك، هناك خطأ مخفى داخل هذه الصورة.
ويكمن التحدى فى أن تصل إلى الخطأ قبل مرور 9 ثوان.
وإذا نظرت جيداً إلى الصورة وتفحصتها، فستكتشف أن الخطأ مخفى داخل منطقة المطبخ خلف السيدتين، فغلاية الماء الخاصة بإعداد الشاى ليست على الموقد، إلا أن ما بداخلها يغلى بدون حرارة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ما الخطأ فى الصورة؟.. خدعة بصرية عليك اكتشافها فى 9 ثوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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