ساشا وميلانو.. شاكيرا بصحبة أولادها فى نيويورك (صور) 

جدة - نرمين السيد - ويعد الحفل هو الأول لـ شاكيرا فى The Tonight Show بمشاركة جيمى فالون، وظهرت فى المطار برفقة طفليها ساشا وميلانو.

والتقطت عدسات المصورين شاكيرا وهى فى مطار برشلونة مع أطفالها وشقيقها تونينو، وارتدت جاكت وردى منفوخ مع قبعة رأس بيسبول، وبنطلون من الجينز الأسود، وحذاء رياضى أبيض، ونظارة شمسية كبيرة وحقيبة سوداء.

ارتدت ساشا وميلانو جواكت زرقاء مماثلة، وبناطيل رياضية وأحذية رياضية بيضاء، وظهرا وهما يسيران جنبا إلى جنب مع والدتهما.

يذكر أن شاكيرا تخطط للانتقال إلى ميامى فى 1 أبريل المقبل، برفقة أطفالها خلال دراستهما هناك.