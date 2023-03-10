توقعات الأبراج اليوم الجمعة 10 مارس 2023.. نصائح من ذهب

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

برج الحمل

انتهز أى فرصة جيدة لتحقيق أهدافك وأحلامك.. حاول تخطى أى عقبات تواجهك مع شريكك بحكمة وصبر.. تفاءل بشأن حالاتك المالية.

برج الثور

لا تتشاءم مهما كانت ظروف عملك.. تحتاج إلى قضاء بعض الوقت مع شريك حياتك.. انتهز أى فرصة لزيادة دخلك ولا تتأخر.

برج الجوزاء

طاقتك مرتفعة ما يساعدك فى إنجاز مهامك.. عليك اتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب بالنسبة لعلاقتك مع شريكك ولا تتعجل.. تعامل مع أى أزمة مالية بهدوء وستجد الفرج القريب.

برج السرطان

تعامل مع زملائك فى العمل بطاقة حب كبيرة ولكن احذر أى غدر.. فكر فى زيادة القرب من شريكك عن طريق هدية أو كلمة مناسبة.. حاول الموازنة بين أمروك المالية وإنفاقك ومتطلبات بيتك ولا تسرف.

برج الأسد

تحقق مزيد من أهدافك وطموحاتك بالصبر والثقة.. حاول الانجذاب دائما إلى من تحب واختر ما يرتاح قلبك إليه.. يساعدك النجاح فى عملك فى زيادة دخلك اليومى.

برج العذراء

اجتهد دائما لتحصل على دعم من رئيسك فى عملك.. تحلَّ بالصبر فى علاقتك مع شريك الحياة.. احذر التبذير فى إنفاق الأموال على ما لا يفيد.

برج الميزان

عليك أخذ قسط من الراحة لتستعيد طاقتك مرة أخرى.. عليك التفكير بحكمة فى علاقتك بشريك الحياة.. حاول ألا تسرف فى إنفاق أموالك عند التسوق وشراء مستلزمات المنزل.

برج العقرب

اسعَ إلى تطوير مهاراتك المهنية.. استمتع بقضاء وقت لطيف مع شريك حياتك.. اتخذ اى قرار من شأنه أن يخفف من مخاوفك المالية.

برج القوس

لا تجعل أى مشكلات تؤثر لى أدائك فى عملك.. حاول قضاء وقت ممتع اليوم مع شريكك.. انتهز أى فرصة عمل جديدة لزيادة دخلك المادى.

برج الجدي

ابذل قصارى جهدك لتحقيق طموحك.. لا تشعر بالضيق مع شريك حياتك وحاول الخروج من أى حالة سيئة سريعا.. عليك إيجاد دخل جديد ليتحسن وضعك المالى.

برج الدلو

لا تشعر بالضيق فى وظيفتك.. كن صادقا مع نفسك واختر ما يسعدك.. تفاءل بشأن تحسن الأحوال المادية.

برج الحوت

استمع لنصائح مديرك للاستفادة من خبرته.. حاول إجراء مكالمة مع أصدقائك المقربين تسعد بها كثيرًا.. حاول استغلال علاقاتك فى زيادة أرباحك.