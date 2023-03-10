القاهرة الإخبارية.. تسريب بيانات مسؤولين أمريكيين ليس الأول ولن يكون الأخير

جدة - نرمين السيد - كشف كبير المسؤولين الإداريين فى مجلس النواب الأمريكى للمشرعين، أنَّ البيانات الشخصية للمئات من المشرعين والموظفين فى مجلس النواب الأمريكى، جرى سرقتها فى خرق لخدمة تأمين الرعاية الصحية فى العاصمة.





وعلَّق دكتور أشرف بنى محمد الخبير التكنولوجى، بأن جزء من سرقة البيانات لا يؤثر على أعضاء الكونجرس فقط ولكن على عائلاتهم أيضا، وليس معروفا حتى الآن عدد الأعضاء الذين تم ترسيب بياناتهم، وهناك تواصل مع الشركة لمعرفة أسماء هؤلاء النواب.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب" من عمان مع الإعلامية دانيا الحسينى فى برنامج منتصف النهار عبر شاشة القاهرة الإخبارية، أن هناك ضعف عالمى فى حماية البيانات، "وجرت 2.2 مليون محاولة لاختراق البيانات حول العالم"، بحسب قوله، وهذا تحد كبير ليس فقط فى أمريكا، والسبب يرجع إلى أن البنية التحتية المالية فى الولايات المتحدة تغرى المخترقين بالدخول والحصول على ملايين الدولارات.

وذكر أنها ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة، تقريبا كل سنة تنجح محاولة فى تسريب معلومات سياسيين أو اقتصاديين أمريكيين، ولن تكون الأخيرة، وكلما زاد تحول التعاملات المالية لإلكترونية زادت فرصة الاختراقات.

ولم يستبعد الخبير التكنولوجى، أنَّ يكون هناك دول وراء الاختراق، لكنه أكد أن الدول تهتم بمثل هذه المعلومات ودول أخرى تتعاون مع أفراد لزعزعة استقرار دول أخرى.