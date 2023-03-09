تفاصيل مسابقة «أقبح كلب فى العالم» وأهم الجوائز

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جدة - نرمين السيد - وأثارت مسابقة "أقبح كلب فى العالم" جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعى بعد فتح اللجنة المسؤولة عن مسابقة أقبح الكلاب باب التقديم.
وكشف المسؤولون عن أهمية مسابقة "أقبح كلب فى العالم"، لدورها فى الاحتفال بالعيوب التى تجعل الكلاب مميزة وفريدة من نوعها وليس لها شبيه، وذلك وفقا لصحيفة "نيويورك بوست".
وأشار موقع المسابقة إلى أن فتح باب المسابقة سنويا لا يستهدف السخرية من الكلاب القبيحة، لكن الكشف عنها وإظهارهم للعالم والتأكيد عن جمالهم.
وعلى أصحاب تلك الحيوانات الأليفة المشاركة فى المسابقة من خلال تقديم طلب يتضمن صورة وسيرة ذاتية قصيرة وسجلات لقاح.
يذكر أن مسابقة "أقبح كلب فى العالم" تقام فى 23 يونيو بمعرض سونوما مارين فى كاليفورنيا، ويحصل خلالها الفائز على 1500 دولار بالإضافة إلى كأس يعلن أنه "أقبح كلب فى العالم".
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