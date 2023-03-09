جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف "Vivo X90 Pro Plus" بشاشة كبيرة من نوع "AMOLED" وبقياس يبلغ 6.78 بوصة وبدقة 1440 × 3200 بيكسل. ويزود الهاتف بكاميرا خلفية رباعية، وتبلغ دقة الرئيسية 50 ميجابيكسل، وكاميرا فائقة الاتساع ultrawide بدقة 48 ميجابيكسل بجانب كاميرا مقربة بدقة 64 ميجابيكسل وكاميرا تليوغرافية بدقة 50 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل. ويقترن الهاتف ذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت، بالإضافة إلى بطارية كبيرة بسعة 4700 مللى أمبير فى الساعة، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقوة 88 وات. ويتوفر الهاتف "VIVO X90 Pro Plus" فى الأسواق بسعر 1099 دولارا أمريكيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بكاميرا فائقة.. مواصفات هاتف فيفو الجديد «X90 Pro Plus» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.