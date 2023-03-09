تجمل بالأخلاق.. تحمل زوجتك فى مرضها (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى إطار حملة "تجمل بالأخلاق"، التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، تحمل الزوجة فى مرضها.

ويعتبر مرض الزوجة من أهم الاختبارات التى تكشف حب الزوج لزوجته، كما أنها تعانى فى تلك الفترة من الحساسية وسهولة التأثر بأقل الكلمات الموجهة له.

ومن بين الخطوات الواجب اتباعها عند مرض الزوجة:

-التحلى بالصبر:

يجب على الزوج تحمل زوجته خلال فترة مرضها ودعمها نفسيا، بالإضافة إلى التحلى بالصبر، والاجتهاد فى تقويتها والعمل على رسم ابتسامتها.

-مد يد العون لها:

لابد أن يكون الزوج هو السند لزوجته وخصوصا خلال فترة مرضها، بالإضافة إلى الكشف عن قدرته فى تحمل المسؤولية والاهتمام ورعاية الأطفال.

-عدم التهرب:

يتخلى الكثير من الأزواج عن زوجاتهن خلال فترة مرضهن، ولكن يجب أن يعمل على مساندتها.

-التحدث معها:

على الزوج التحدث مع زوجته بشكل مستمر حتى لا تشعر بالاكتئاب وتتحسن صحتها النفسية والاهتمام بها.

-شراء الهدايا:

يجب على الزوج أن يقدم الهدايا لزوجته خلال فترة مرضها، حتى تشعر بالسعادة والراحة ومدى حبه واهتمامه بها.