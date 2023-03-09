ميزة جديدة من واتساب فى رسائل الدردشة الجماعية

جدة - نرمين السيد - ويسعى واتساب لطرح ميزة جديدة وهى الرسائل التى تختفى خلال إطار زمنى للدردشات الجماعية، بعد أن كانت مقتصرة على الفردية فقط.

وتتوفر الميزة ضمن إعدادات الجروب، حيث تسمح باختيار إطار زمنى لانتهاء صلاحية الرسالة سواء يوم أو أسبوع أو أى تاريخ.

وأشار التطبيق إلى أن تلك الميزة يتم توفيرها ضمن إعدادات الجرو، لذا يمكن تحديد تواريخ انتهاء الصلاحية حتى يسمح ببقاء الرسائل مرئية لفترة معينة، وذلك وفقا لما جاء فى موقع "جى إس إم آرينا" التقنى.

كما يمكن للمستخدمين إلغاء انتهاء الصلاحية فى أى وقت، حيث يطالب واتساب المستخدمين بالتأكيد على الرسالة قبل حذفها.