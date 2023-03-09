سقوط عدد مريب من الديدان فى شوارع بكين (صور)

جدة - نرمين السيد - وشهدت بكين ظاهرة أثارت فزع السكان بعد سقوط الديدان على الأرض مثل العاصفة. وجاء بالفيديو سقوط الديدان فى الشوارع مثل العواصف الممطرة، وفقا لما جاء فى صحيفة "ديلى ستار". وظهرت الديدان وهى تحيط بالسيارات فى العاصمة الصينية، وجاءت تحذيرات للمواطنين بعدم مغادرة منازلهم إلا بالمظلات لحمايتهم من تلك الحشرات. ولم يتم الكشف عن سبب تلك الظاهرة الغريبة، واعتقد البعض أن هناك رياح قوية جرفت الديدان لشوارع بكين.

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