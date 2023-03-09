بعد إبهار الجميع.. بقرة تفوز بـ تاج فى مسابقة «ملكة جمال فريزيا» بألمانيا

جدة - نرمين السيد - وتم اختيار البقرة التى تدعى "زد آر إنديا" البالغة من عمرها 4 سنوات ونصف، لتفوز بتاج "ملكة جمال شرق فريزيا" من وسط حوالى 100 بقرة، بعد تمكنها من إبهار الحكام والحضور.

واعتمد الحكام فى تقييمهم على المسابقات البنية الجسدية والمشية والضروع وإنتاج الحليب لكل بقرة، وفقا لما جاء فى صحيفة "ديلى ستار".

يذكر أن مسابقة "ملكة جمال شرق فريزيا" تقام سنويا، ويعد ذلك من العروض المهمة للمربين الذين يمكنهم الإعلان عن أبقارهم بشكل ناجح.