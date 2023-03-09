تعطل «إنستجرام» لدى بعض مستخدميه فى العالم

جدة - نرمين السيد - وأشار موقع تتبع حالات فشل وانقطاع موارد الإنترنت الشائعة، إلى أن منصة التواصل الاجتماعى المملوكة لشركة "Meta In"، تعطلت لدى أكثر من 45000 مستخدم فى وقت مبكر اليوم الخميس.
وذكر أن حوالى 2000 مستخدم من المملكة المتحدة أبلغوا عن العطل، وجاء أكثر من 1000 تقرير من الهند وأستراليا.
وعانى حوالى 85% من المستخدمين من انقطاعات فى تطبيق الهاتف الخاص بالمنصة، بينما أبلغ 11% عن مشكلات فى الوصول إلى الموقع على الويب.
وهذا العطل أدى إلى توقف تحميل المحتوى، بما فى ذلك منشورات الـ"ستورى"، ووصل لدى العديد من المستخدمين رسائل مثل "تعذر تحديث الستورى" و"تعذر تحميل المشاركات".
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