مرصد فلكى صينى يرصد كويكبا جديدا قريبا من الأرض

جدة - نرمين السيد - وأشار المرصد وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينجوا" إلى تأكيد مركز الكواكب الصغيرة التابع للاتحاد الفلكى الدولى الاكتشاف وتحديد الكويكب القريب من الأرض بالرقم المؤقت (2023 دى بى 2). وقال الباحث فى مرصد شينجيانج الفلكى، على عصام الدين، إن أقرب مسافة اقتربها الكويكب من مدار الأرض كانت أكثر من 30 مليون كيلومتر، أى ما يقرب من 80 ضعف المسافة بين الأرض والقمر.

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