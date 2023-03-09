الإفتاء تؤكد: يُحرم شرعًا الاتجار فى المخدرات وجلبها من مكان لآخر

جدة - نرمين السيد - قالت دار الإفتاء إن العلماء نصوا على تحريم كل ما هو مخدِّر وما يسبب فقدان الوعى بدرجات متفاوتة، حتى نَقَل الإجماع على هذه الحرمة الإمام البدر العينى فى "البناية" (12/ 370)، حيث قال: (لأنَّ الحشيش غير قتَّال، لكن مخدر، ومفتِّر، ومكسِّل، وفيه أوصاف ذميمة، فكذلك وقع إجماع المتأخرين رَحِمَهُمُ الله على تحريم أكله) اهـ.





وأكدت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، أنه كما يُحرم تعاطى المخدرات يحرم الاتجار فيها، فالله تعالى إذا حرَّم شيئًا حرَّم بيعه وأكل ثمنه، لما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنَّ النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: «وَإِنَّ الله إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ» رواه ابن حبان، وممَّا هو مقرَّرٌ عند فقهاء المذاهب أَنَّ "كل ما أفضى إلى الحرام فهو حرام"، وقد نَصَّ المُشرِّع المصرى على تجريم الاتجار فى المخدرات، فنَصَّ فى المادة (2) من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960م على أنَّه: (يحظر على أى شخص أن يجلب، أو يصدر، أو ينتج، أو يملك، أو يحرز، أو يشترى، أو يبيع جواهر مخدرة، أو يتبادل عليها، أو ينزل عنها بأى صفة كانت، أو أن يتدخل بصفته وسيطًا فى ذلك، إلَّا فى الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون وبالشروط المبينة به) اهـ. وأضافت الإفتاء أنه بناءً على ذلك: فإنه يَحْرُم شرعًا المتاجرة فى المخدرات وجلبها من مكان لآخر، لأنَّ حرمة المخدرات تستلزم أيضًا حرمة كل الأسباب المؤدية إلى تداولها.

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