توقعات الأبراج اليوم الخميس 9 مارس 2023.. حظوظ ومفاجآت

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

برج الحمل

لا تشعر بالضيق بسبب تعدد مهام عملك.. لا تنشغل بعملك عن شريك الحياة؛ حتى لا يحدث بعض الخلافات بينكما.. فكر بحكمة وهدوء فى كيفية الخروج من أى مأزق مالى.

برج الثور

تمتلك إرادة قوية تجعلك تحقق ما تريد.. تحتاج إلى الجلوس مع شريكك لتقوية علاقتكما.. حاول الشراكة مع أحد أصدقائك؛ لتحسين دخلك.

برج الجوزاء

فكر جيدا قبل البدء فى مشروع جديد.. تخلَّ عن أى عناد مع شريكك؛ لتحسين علاقتك به.. ثقتك فى عملك تحقق لك نتائج مالية رائعة.



برج السرطان

احرص على تلقى النصيحة من زميل العمل واستفد منها.. حاول مقالة من تحب وتنجذب إليه.. يجب عليك عدم الإنفاق بكثرة، واستثمار أموالك فيما يفيد.

برج الأسد

تساعدك المشاركة فى العمل مع زملائك على الابداع.. فكر بجدية فى علاقتك بشريكك.. حاول أن تتحلى بالصبر والحكمة عند التعامل مع أى مشكلة فهما سبيلا الإصلاح.

برج العذراء

تجنب الدخول فى مشاجرات مع زملائك فى العمل.. التحدث عن طبيعة مشاعرك، تزيد من قوة علاقتك بشريكك.. حاول الدخول فى نشاطات مختلفة؛ لتحسين من أحوالك المالية.

برج الميزان

كن متفائلا بشأن بعض التغييرات الإبجابية فى حياتك المهنية.. يجب عليك تخطى علاقتك السابقة، حتى تتحسن حالتك.. يجب عليك الصبر لتتمكن من تسديد أى ديون.

برج العقرب

عامل جميع زملائك بأخلاق طيبة، واحذر فى الوقت ذاته من أى غدر.. فكر كثيرا لحل المشاكل بينك وبين شريك حياتك.. عليك اكتشاف مهاراتك ومهوبتك لكسب المال.

برج القوس

تفاءل بشأن وجود تحسن ملحوظ فى عملك.. حاول فهم شريكك، تجنبًا لحدوث بعض الخلافات.. العمل الجماعى يحسن من أحوالك المالية.



برج الجدى

كن مجتهدا ومنشرحا بشأن طبيعة عملك.. تحتاج إلى التحدث مع شريك حياتك، لتقوية علاقتك.. حياتك المالية تتطلب منك الموازنة بين ما تقوم بإنفاقه.

برج الدلو

اسعَ لتحقيق أهدافك فى العمل دون كلل أو ملل.. لا تدع فكرة معينة تغير رأيك بشأن شخص قريب منك.. كن منظمًا وعلى حذر بشأن ما تنفقه من أموال.

برج الحوت

تفاءل بشأن تحقيق مزيد من التقدم والنجاح فى عملك.. التحدث مع شريك حياتك حول ما يضايقك، يحسن من قوة علاقتكما.. استغل طاقتك فى تحسين أحوالك المالية.