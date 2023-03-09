أكثر أمنًا وأصغر حجمًا.. شاومى تكشف عن تقنية مبتكرة لصناعة البطاريات الصلبة

جدة - نرمين السيد - كشفت شركة شاومى الصينية عن توصلها إلى تقنية لصناعة البطاريات الصلبة "solid-state batteries" للهواتف الذكية، والتى أوضحت أنها أكثر أمنًا وأصغر حجمًا وأعلى فاعلية مقارنة ببطاريات الليثيوم التقليدية.





وتعتبر البطارية الصلبة هى نوع من تقنية البطاريات التى تستخدم أقطابًا ونواقل مصنوعة من مواد صلبة، بدلًا من المواد السائلة الموجودة فى بطاريات الليثيوم، وهو ما يجعل البطارية أكثر استقرارًا وكفاءة، مع سرعة شحن أعلى مقارنة بتقنية البطاريات التقليدية، بحسب ما ذكره موقع "aitnews" التقنى.

وأشارت الشركة فى منشور لها على شبكة التواصل "Weibo"، إلى أن بطاريتها الجديدة أكثر أمانًا وأقل عرضة للحريق أو الانفجار، كما أن لديها القدرة على تخزين المزيد من الطاقة فى مساحة أصغر مقارنة بالبطاريات التقليدية، ما يمكن أن يؤدى إلى صناعة هواتف ببطاريات ذات سعة أعلى وحجم أصغر.

واختبرت شاومى تقنيتها الجديدة على نسخة تجريبية من هاتف Xiaomi 13، وزودت الهاتف ببطارية صلبة بسعة 6000 ميلى أمبير فى الساعة، مما أدى إلى زيادة بنسبة 25% بالسعة الأصلية لبطارية الهاتف التى تبلغ 4500 ميلى أمبير فى الساعة، دون زيادة فى حجم الهاتف.