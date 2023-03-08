جدة - نرمين السيد - وتحاول شركة "ريلاتيفيتى سبيس" ومقرها كاليفورنيا بالولايات المتحدة إطلاق الصاروخ إلى مداره من كيب كانافيرال، وفقًا لـ "أسوشييتد برس".
يذكر أن الصاروخ صغير نسبيًا، حيث يبلغ طوله 110 أقدام أى ما يقارب الـ "33 مترًا"، ولن يحمل أى شىء فى هذه الرحلة التجريبية.
ونحو 85% من الصاروخ، المسمى تيران، مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد بمصنع الشركة فى لونج بيتش بكاليفورنيا، بما فى ذلك المحركات.
وتهدف "ريلاتيفيتى سبيس" إلى زيادة هذه النسبة المئوية فى إصدارتها المستقبلية، بحسب ما نقلته "العربية".
ويشار إلى أن صواريخ فالكون من سبيس إكس كانت تطير بإجزاء ثلاثية الأبعاد لسنوات، لكن ليس تقريبًا إلى مدى صاروخ "ريلاتيفيتى سبيس" الجديد.
وأوضحت الشركة أن صاروخها هو أكبر جسم مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد موجود، ويحاول الطيران المدارى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لأول مرة.. شركة فضاء أمريكية تستعد لإطلاق صاروخ «3D» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.