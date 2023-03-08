لأول مرة.. شركة فضاء أمريكية تستعد لإطلاق صاروخ «3D»

جدة - نرمين السيد - وتحاول شركة "ريلاتيفيتى سبيس" ومقرها كاليفورنيا بالولايات المتحدة إطلاق الصاروخ إلى مداره من كيب كانافيرال، وفقًا لـ "أسوشييتد برس".

يذكر أن الصاروخ صغير نسبيًا، حيث يبلغ طوله 110 أقدام أى ما يقارب الـ "33 مترًا"، ولن يحمل أى شىء فى هذه الرحلة التجريبية.

ونحو 85% من الصاروخ، المسمى تيران، مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد بمصنع الشركة فى لونج بيتش بكاليفورنيا، بما فى ذلك المحركات.

وتهدف "ريلاتيفيتى سبيس" إلى زيادة هذه النسبة المئوية فى إصدارتها المستقبلية، بحسب ما نقلته "العربية".

ويشار إلى أن صواريخ فالكون من سبيس إكس كانت تطير بإجزاء ثلاثية الأبعاد لسنوات، لكن ليس تقريبًا إلى مدى صاروخ "ريلاتيفيتى سبيس" الجديد.

وأوضحت الشركة أن صاروخها هو أكبر جسم مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد موجود، ويحاول الطيران المدارى.