توعية الطفل.. نبذ العنف (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، الطريقة التى يمكن بها نبذ العنف الخاص بالطفل، وتعلم الطرق التى تجعله قادرا على بناء سمات جيدة فى المستقبل.
حاول أن تشكر طفلك وتكافئه فى حال كان هناك سلوك جيد منه، وضع عقوبات منطقية عند الخطأ.
عليك أن تتحلى بالصبر عند ارتكابه الأخطاء، كما دربه على اكتساب المهارات.
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