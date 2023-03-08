أمريكا تستعد لحظر «تيك توك» داخل البلاد

جدة - نرمين السيد - وبالرغم من أن القانون لم يذكر تيك توك بالاسم إلا أنه موجه بالأساس لحظر التطبيق الصينى بالإضافة للتضييق على شركات التقنية من الدول المنافسة للولايات المتحدة.
وسبقت أن حظرت وزارة التجارة الأمريكية "هواوى" و"ZTE" لنفس السبب ولكنها لم يسبق لها أن حظرت تطبيقات بعينها، تمرير هذا القانون قد يفتح الباب أمام الإدارة الأمريكية لحظر أى تطبيق قد ينافس التطبيقات الأمريكية أو حتى يعطى أفضلية لأى دولة على حساب الولايات المتحدة.
وأوضح "تيك توك" أكثر من مرة أنه مستعد فصل الخدمة المقدمة للولايات المتحدة لتكون تحت مظلة شركة أمريكية تتخذ أمريكا مقرًا لها، لكن هذا لم يحصل على أى قبول فى الولايات المتحدة.
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