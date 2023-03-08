الإفتاء: ربوا أولادكم على الرضا والقناعة

جدة - نرمين السيد - أكدت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" على أنه ينبغى للإنسان أن يتعود ويربى أولاده على الرضا والقناعة بما قسم الله تعالى لهم، وعدم التطلع واشتهاء ما لا يملك كما كان يفعل بعض السلف فعن سيدنا جَابِر رضى الله عنه قَالَ: رَأَى عُمَرُ لَحْمًا مُعَلَّقًا فِى يَدِى فَقَالَ: مَا هَذَا يَا جَابِرُ؟ فَقُلْتُ: اشْتَهَيْتُ لَحْمًا فَاشْتَرَيْتُهُ، فَقَالَ: أَوَ كُلَّمَا اشْتَهَيْتَ اشْتَرَيْتَ يَا جَابِرُ؟ أَمَا تَخَافُ هَذِهِ الْآيَةَ: (أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِى حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا)؟ (الأحقاف: 20).





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