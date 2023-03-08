مع اقتراب إتمامها الـ 129 عاما.. وفاة أكبر معمرة فى إفريقيا

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جدة - نرمين السيد - وتحمل أكبر معمرة فى العالم اسم "جوانا مازيبوكو" عن عمر يناهز 128 عاما بعد إصابتها بالسكتة الدماغية.
وتعد تلك السيدة هى أم لـ 7 أبناء فى منزلها، وهى من مواليد 11 مايو 1894، وكانت تعيش فى الإقليم الشمالى الغربى بجنوب إفريقيا، وذلك وفقا لما جاء فى صحيفة "ديلى ميل".
وكان من المقرر أن تتم تلك السيدة عامها الـ 129 فى مايو المقبل، ولكنها أصيبت بسكتة دماغية بالرغم من اتباعها للحياة الصحية.
واعتادت تلك السيدة على تناول الحليب الطازج والسبانخ البرية وغيرها من الأطعمة الصحية التى ساعدتها فى البقاء على قيد الحياة لفترة طويلة.
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