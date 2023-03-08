لمستخدمى نظام أندرويد.. كيفية إرسال الصور عبر واتساب بجودة عالية

جدة - نرمين السيد - ويخطط التطبيق خلال الفترة المقبلة لطرح ميزة تساعد فى إرسال الصور بجودة عالية دون "ضغطها". ومن خلال ميزة واتساب يسمح للمستخدمين بمشاركة الصور دون فقدان جودتها الأصلية أو الدقة. ولأجل إرسال جودة الصور بجودة أصلية عبر واتساب لدى مستخدمى الأجهزة التى تعمل بنظام أندرويد، منها: -تشغيل واتساب والنقر فوق زر القائمة ثلاثى النقاط الموجود فى الزاوية العلوية والضغط على "الإعدادات". -اختيار التخزين والبيانات من القائمة "Storage and data". -تحديد جودة تحميل الوسائل "Media upload quality"، ثم تحديد جودة تحميل الصور. -يمكن اختيار إعداد الجودة سواء "تلقائى" أو "أفضل جودة" أو "موفر البيانات".

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