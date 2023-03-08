تقرير لـ «القاهرة الإخبارية»: صاحب الأقلام.. عراقى جمع مليون قلم نادر

جدة - نرمين السيد - جامع وبائع الأقلام على المندلاوى، تحدث عن بدايات مهنته، قائلا: "إن كل هذه الأقلام جمعت خلال سنوات طويلة، وإنه أتى إلى السوق عام 1985 وكان وقتها لا يملك محلا، ووجدت أن القلم سيوصلنى لكل الناس من الطالب إلى القاضى، وهو رمز من رموز الإنسانية، فكل بيت فيه طالب أو موظف أو معلم، ومذكور فى القرآن".

وكشف "المندلاوى" عن قلم عراقى مصنوع عام 1969 سعره 20 فلسا، وهو قلم رصاص كان العراق يصدره للخارج.

وذكر أن أشخاص يحضرون إليه لشراء قلم بعينه، إذا تعذر عليهم الحصول عليه فى السوق، وأصبح ذو شهرة لدى عدد من المواطنين، وأصبح معلما لدى الكثير، ويأتون لالتقاط الصور بجواره، ورمزية القلم رمزية كبيرة.