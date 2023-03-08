الملكة رانيا تحتفل بـ حناء ابنتها: كملت فرحتنا (صور)

جدة - نرمين السيد - ونشرت الملكة رانيا عبر "إنستجرام" صورا لابنتها الأميرة إيمان بنت عبدالله الثانى أثناء حفلة الحناء.

وأعربت عن سعادتها وعلقت قائلة: "حنينا العروس وبالحب غمرناها، وبجمعة الأهل كملت فرحتنا بليلة حناء إيمان".

وتابعت: "محبة كبيرة تجمع الأصدقاء والعائلة فى حفل إيمان للحناء أمس".

وأعلن الديوان الملكى الهاشمى الأردنى، الأحد الماضى، أن عقد قران الأميرة إيمان بنت عبدالله الثانى على السيد جميل ألكساندر ترميوتس، سيتم فى يوم الأحد المقبل 19 شعبان عام 1444 هجرى، 12 مارس الجارى.

يذكر أنه فى 5 يوليو الماضى احتفلت الأميرة إيمان بخطوبتها على السيد جميل، وذلك بحضور الملك عبدالله الثانى ابن الحسين، الملكة رانيا العبدالله، الأمير الحسين بن عبدالله الثانى، ولى العهد، والأمير هاشم بن عبدالله الثانى، والأميرة سلمى بنت عبدالله الثانى.