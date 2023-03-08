لمستخدمى هواتف أيفون.. أسباب تلف كابل الشحن «Lightning»

جدة - نرمين السيد - ويعتبر كابل الشحن "Lightning" المخصص لهواتف أيفون عرضة للتلف والتآكل بسهولة، لذا لا بد من العناية به لأجل الحفاظ على سلامة هاتفك ذات التكلفة العالية. ومن بين الأسباب التى تؤدى إلى تلف كابل شحن "Lightning" بسرعة: -إجهاد الكابل: تعد تلك الكابلات "Lightning" هشة، لذا يتسبب التعامل معها بقوة فى كسر الأسلاك الداخلية. ويؤدى انحناء سلك الشحن باستمرار والضغط عليه أحيانا وسحب سلك الشحن بقوة بعد الانتهاء فى قطع الأسلاك الداخلية ثم تلفه. -تعرض الكابل للسوائل: يتسبب تعرض كابلات الشحن للسوائل فى تحليل الغطاء الخارجى مما يؤدى إلى تآكل وإتلاف الأسلاك الداخلية، بالإضافة إلى تعرضها للصدأ فى الموصل ثم تلفه. -استخدام كابل Lightning منخفض الجودة: ينتج عن استخدام الكابلات الرخيص وقليلة الجودة لهاتف أيفون فى عدم استمرارها لفترة طويلة، لذا يجب عند شرائها الاستعانة بالكابلات المعتمدة من أبل حتى تدوم لفترة طويلة دون الاضطرار إلى تغييرها بعد فترة قصيرة.

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