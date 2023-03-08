لون شبابى جديد لهواتف أيفون 14

جدة - نرمين السيد - وينضم إلى هواتف أيفون 14 إصدار جديد بلون أصفر جذاب، ويصبح وقتها الهاتفين متوفرين بـ 6 ألوان مختلفة.

وأشار موقع "gsmarena" التقنى إلى أن الطراز الجديد الذى باللون الأصفر يأتى بشكل مكثف للوحة الخلفية الزجاجية، والذى يأتى بلون متدرج ما بين اللون الأصفر الباهت لجهاز "iPhone 11" والأصفر العميق لجهاز "iPhone XR"، مع إطار الألمنيوم له نفس لون الذهب الأصفر اللامع.

ويأتى طرازى iPhone 14 و iPhone 14 Plus بألوان عدة تتضمن الأسود والأزرق والأرجوانى والأبيض والأحمر والأصفر.

ويبدأ طرح الطراز الجديد أصفر اللون خلال الأيام المقبلة فى الشهر الجارى، والذى نال إعجاب مشاهديه.