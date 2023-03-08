زوج يدفع 200 ألف يورو لزوجته مقابل الأعمال المنزلية

جدة - نرمين السيد - ووفقا لسكاى نيوز عربية، أن ذلك بناء على قيمة الحد الأدنى للأجور طوال فترة زواجهما، على ما أظهرت وثائق قضائية.
وصدرت أوامر للرجل بدفع 204 آلاف و624 يورو (218 ألفاً و300 دولار) احتُسبت "على أساس الحد الأدنى للأجر" طوال فترة زواجهما، بحسب حكم صادر عن محكمة فى منطقة الأندلس فى جنوب إسبانيا.
وكان للزوجين ابنتان، وزواجهما كان محكوما بنظام فصل الملكية الذى ينص على أن كل ما يكسبه كل طرف هو ملكه وحده، ما ترك الزوجة فى هذه الحالة من دون أى إمكانية للحصول على جزء من الأموال المكتسبة خلال سنوات الشراكة.
وجاء فى الحكم أن الزوجة كّرست نفسها منذ الزواج "للأعمال المنزلية بشكل أساسى، ما يعنى رعاية المنزل والأسرة وكل ما يتعلق بذلك".
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