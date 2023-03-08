«القاهرة الإخبارية».. تونسى يحول الكرتون والورق المقوى إلى أثاث منزلى

جدة - نرمين السيد - وقال التقرير: "فى ورشة صغيرة بالعاصمة التونسية يقطع إسكندر محفوظ الورق المقوى ويحوله إلى أثاث منزلى، مثل الأرفف ووحدات التخزين الصغيرة، وهذا هو العمل الذى يقوم به بشركته الناشئة التى شارك شقيقته فى تأسيسها عام 2018".

وأضاف: "يهدف محفوظ وشقيقته إلى تصنيع أثاث بأفكار مبتكرة مع حماية البيئة فى الوقت نفسه، وأوضح أن منتجات الشركة تباع بعد ذلك للعملاء ومنافذ البيع بأسعار مناسبة".

وأوضح محفوظ: "المشروع عبارة عن أننا نأخذ الكرتون المهلك قبل حرقة، والذى يساهم حرقه فى تلويث البيئة وفى التغيرات المناخية، ونعيد تدويره ونخرج منه منتوج جديد دون تلويث الطبيعة".

وأكدت شقيقته: "نستخدم هذا المنتج فى كثير من قطع الأثاث وصنعنا منه دولابا وكان على أفضل ما يكون".

وتابع التقرير: "بينما قد يشكك كثيرون فى تصنيع الأثاث من الورق المقوى الخفيف، يقول محفوظ إنه وجد طريقة لتقويته من خلال تكديس قطع عديدة مع بعضها ليخرج بمنتجات مفيدة، يمكن استعمالها فى الاستخدامات اليومية بالمنازل".