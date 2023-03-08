استعدادات الرجال بإفريقيا للفوز فى المسابقة السنوية «صاحب أكبر كرش»

جدة - نرمين السيد - ويبدأ الرجال خلال الفترة التى تسبق المهرجان فى تناول الكثير من الأطعمة لأجل زيادة حجم "كرشهم" للفوز خلال الاحتفال السنوى.

ويعتقد الأفراد فى وادى أومو بجنوب إثيوبيا أن "الكرش الكبير" عند الرجال هو أهم المصادر المثيرة للإعجاب والجاذبية.

وتحتفل قبيلة "بودى" بـ "الكروش الكبيرة" خلال مهرجان سنوى يسمى "كايل"، والذى يستهدف تكريم الرجل صاحب أكبر كرش ويفوز بلقب "رجل العام البدين".

ويحظى الفائز بإعجاب واحترام الجميع من قبيلته مدى الحياة، لذا يبدأ المشاركون باتباع نظام غذائى للتسمين من خلال الاعتماد على الحليب أو الزبادى والعسل لأشهر عدة قبل موعد الاحتفال بمدة تصل إلى 6 أشهر.

ويتوقف الأفراد خلال تلك الفترة عن ممارسة أى نشاط بدنى واستهلاك الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية، ويستعينوا بحليب البقر بالإضافة إلى الدم الطازج من خلال ثقب الوريد بحربة ثم جمع الدم وإغلاق الجرح بالطين لكون الأبقار مقدسة فى تلك القبيلة فلذلك لا يذبحونها.

وتعد الجائزة فى تلك المسابقة هى الفوز بالشهرة والاحترام، لدرجة أنهم يعتبرون أنهم أبطالا محليين لبقية حياتهم.