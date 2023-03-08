تقارير: ميتا تقوم بـ تسريح مزيد من العمال الأسبوع المقبل

جدة - نرمين السيد - وأعطت "ميتا" المعروفة سابقًا باسم "فيسبوك"، "تقييمات دون المستوى" لآلاف الموظفين خلال آخر مراجعة للأداء، مما يشير إلى المزيد من عمليات التسريح فى الأشهر المقبلة.

ووفقًا لـ وكالة "بلومبرج"، يمكن إجراء عمليات التسريح فى الجولة الثانية لتحقيق الأهداف المالية.

يذكر التقرير أن "ميتا"، التى كانت تجنى الكثير من الأموال من الإعلانات، لكنها تريد الآن التركيز على تقنية "ميتافيرس"، تحتاج إلى توفير المال، لذا فهم يخططون لخفض الوظائف.

ويقول الأشخاص الذين يعرفون عن هذه الخطة لإلغاء الوظائف إنها تتم لتحقيق الأهداف المالية، وأن المديرين ونواب الرئيس مطالبون بإعداد قوائم بالأشخاص الذين يمكن التخلى عنهم.

وفقًا للأشخاص المطلعين على الأمر، قد تكتمل الجولة المقبلة من عمليات التسريح فى غضون الأسبوع المقبل.

يسعى الأفراد العاملون فى الخطة جاهدين لجعلها جاهزة قبل الإجازة الوشيكة للرئيس التنفيذى مارك زوكربيرج، الذى ينتظر طفله الثالث، وذكر أحد المصادر أنهم يأملون فى الانتهاء من الخطة قبل مغادرته.

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن كبار المسؤولين فى ميتا يتوقعون أن تؤدى التصنيفات المنخفضة للموظفين إلى مغادرة المزيد منهم فى الأسابيع المقبلة.

وإذا لم يغادر عدد كافٍ من الموظفين طواعية، فقد تفكر الشركة فى جولة أخرى من عمليات التسريح، وقد يكون للتقييمات تأثير سلبى على الموظفين، حيث قد يعتبرها الكثيرون علامة للبحث عن فرص عمل جديدة.