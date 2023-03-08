اليوم العالمى للمرأة 2023.. اعرف كل التفاصيل

جدة - نرمين السيد - اليوم العالمي للمرأة 2023

ولذلك؛ كان شيئا مستحقا وعلى أقل تقدير، تخصيص اليوم العالمي للمرأة والذى يتم الاحتفال به فى مثل هذا اليوم 8 مارس من كل عام، ليكون عيدا سنويًا لـ حواء يحتفل به العالم أجمع لإعطائها حقها الأصيل من التكريم.

وخلال السطور التالية يعرض "دوت الخليج" بالتفصيل لـ اليوم العالمى للمرأة 2023، وأسباب اختياره، وشعاره لهذا العام

الاحتفال بـ اليوم العالمي للمرأة جاء على أثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائى الديمقراطى العالمى، والذى عُقد فى باريس عام 1945، ومن المعروف أن اتحاد النساء الديمقراطى العالمى يتكون من المنظمات الرديفة للأحزاب الشيوعية.

وهناك بعض الباحثين يرجح أن اليوم العالمي للمرأة كان على أثر بعض الإضرابات النسائية التى حدثت فى الولايات المتحدة، وغالبا ما يصحب الاحتفال بـ اليوم العالمي للمرأة سمة سياسية قوية وشعارات إنسانية معينة من قبل الأمم المتحدة، للتوعية الاجتماعية بمناضلة المرأة عالميا.

تاريخ اليوم العالمي للمرأة 2023

تم عقد أول يوم للمرأة الوطنية فى عام 1909م من قبل الحزب الاشتراكى الأمريكى، وذلك فى إطار حملته من أجل منح النساء حق الاقتراع، وتسليط الضوء عليه من قبل الاجتماعات الجماهيرية فى جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وجاء ذلك، بعدما ظهرت عديد من الحركات النسوية التى طالبت بتحسين ظروف المرأة والإقرار بحقوقها المشروعة.

يوم المرأة العالمي 2023

وكان للنساء الأمريكيّات الفضل فى الوصول إلى هذا الإقرار الرسمى العالمى المُتمثّل بـ اليوم العالمي للمرأة، ففى عام 1907 خرجت أكثر من 1500 امرأة عاملة فى قطاع النسيج والحياكة إلى الشوارع، مطالبات بحقهن فى بيئة عمل أفضل والحق فى التصويت لصالح أى قرار يخدم مصالحهن.. وبعد مرور عامين على هذه المسيرات، ومع انتشار الوعى بقضايا المرأة ومشاكلها، عقِد أول يوم وطنى للمرأة الأمريكية فى الـ 28 من فبراير عام 1909.

وتم الاحتفال بـ اليوم العالمي للمرأة حتى عام 1913م، كما وافق المؤتمر الدولى الاشتراكى فى عام 1910م على تشجيع الناشطة الألمانية كلارا زيتكن، والتى قررت جعل اليوم العالمي للمرأة عطلة رسمية فى الولايات المتحدة.

وفى 19 مارس عام 1911م تم عقد اليوم العالمي للمرأة لأول مرة فى دول "النمسا، والدنمارك، وألمانيا"، وقد حضر ما يزيد عن مليون شخص مسيرات بمناسبة هذا اليوم.

اليوم العالمي للمرأة 2023

وفى السنوات التى تلت ذلك تم الاحتفال بـ اليوم العالمي للمرأة فى عديد من البلدان الأخرى، وفى تواريخ مختلفة بما فيها روسيا، وفى عام 1921م تم تغيير تاريخ يوم المرأة العالمي رسميا لـ 8 مارس.

تاريخ اليوم العالمي للمرأة

وعلى الرغم من احتفال الدول سالفة الذكر بـ اليوم العالمي للمرأة إلا أن تخصيص يوم الثامن من مارس كـ يوم المرأة العالمي لم يتم إلا بعد سنوات طويلة من ذلك، لأن منظمة الأمم المتحدة لم توافق على تبنى تلك المناسبة سوى سنة 1977 عندما أصدرت المنظمة الدولية قرارا يدعو دول العالم إلى اعتماد أى يوم من السنة يختارونه للاحتفال بـ اليوم العالمي للمرأة، فقررت غالبية الدول اختيار الـ 8 من مارس ليكون يوم المرأة العالمي.

اليوم العالمي للمرأة 2023

اهتمت عديد من دول العالم بـ اليوم العالمي للمرأة حيث قررت بعض الدول اعتماده عطلة رسمية.

وهذه الدول التى اعتمدت اليوم العالمي للمرأة إجازة رسمية هى: "أفغانستان وأنجولا، وأرمينيا، وأذربيجان، وبيلاروس، وبوركينا فاسو، وكمبوديا، والصين "للنساء فقط"، وكوبا، وجورجيا، وغينيا-بيساو، وإريتريا، وكازاخستان، ولاوس، ومقدونيا "للنساء فقط"، ومدغشقر "للنساء فقط"، ومولدوفا، ومنغوليا، ونيبال "للنساء فقط"، وروسيا، وطاجيكستان، وقيرغيزستان، وتركمانستان، وأوغندا، وأوكرانيا، وأوزبكستان، وفيتنام، وزامبيا".

أهداف اليوم العالمي للمرأة 2023

اليوم العالمي للمرأة يهدف إلى الاحتفال بالإنجازات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للمرأة، كما أن يوم المرأة العالمي يعد بمثابة دعوة للعمل من أجل تسريع التكافؤ بين الجنسين، ويهدف إلى رفع مستوى الوعى حول مساواة وتمكين المرأة.

ويهدف اليوم العالمي للمرأة 2023 إلى الضغط من أجل التكافؤ بين الجنسين، وجمع التبرعات للجمعيات الخيرية التى تهتم بالإناث.

ألوان اليوم العالمي للمرأة

جرى اختيار ألوان اليوم العالمي للمرأة، لأول مرة من قبل الاتحاد النسائى الاجتماعى والسياسى "WSPU" فى المملكة المتحدة عام 1908، وهى "الأرجوانى والأخضر والأبيض".

وكل لون لديه معنى خاص به، فاللون الأرجوانى يرمز إلى العدل والكرامة، والأخضر يدل على الأمل، فيما يمثل اللون الأبيض النقاء.

شعار اليوم العالمي للمرأة 2023

يحمل اليوم العالمي للمرأة 2023هذا العام شعار "الرقمنة للجميع: الابتكار والتكنولوجيا من أجل المساواة بين الجنسين"، وكل عام تهدف الاحتفالية بـ اليوم العالمي للمرأة 2023 إلى تسليط الضوء على واحدة من المشكلات التى تواجهها المرأة حول العالم ومحاولة إشراك الجهات الدولية والحكومات ومنظمات المجتمع المدنى، وحتى الأفراد، فى إيجاد أنجع الوسائل والحلول والعمل على تضافر الجهود للقضاء على مثل هذه الظاهرة.