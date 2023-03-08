بميزة «الصوت المكانى».. جوجل تكشف مواصفات السماعة اللاسلكية Pixel Buds Pro

جدة - نرمين السيد - كشفت شركة جوجل اليوم عن سماعتها اللاسلكية Pixel Buds Pro لجعلها متوافقة مع ميزة الصوت المكانى Spatial Audio التى ستتيح للمستخدمين بالاستمتاع بتجربة استماع أكثر غمرًا تعطى احساسًا بقدوم الصوت من جميع الاتجاهات.





وستدعم سماعات جوجل Pixel Buds Pro من خلال التحديث ميزة تتبع الرأس Head Tracking، مما يعنى أن الصوت سيتحرك مع حركة رأس المستخدم، ويتم ذلك عبر مستشعر الاتجاهات "الجيروسكوب"، والمقياس التسارعى المدمجين فى السماعات لتتبع موضع رأس المستخدم، وتزيد هذه الميزة من تجربة الصوت المكانى بشكل أكبر، حيث يمكن للصوت ان يتحرك بالنسبة لموقع المستمع، مما يخلق تجربة استماع أكثر طبيعية وواقعية، بحسب ما ذكره موقع "Aitnews". وأصبحت تقنية الصوت المكانى شائعة فى السماعات الحديثة كوسيلة لتعزيز تجربة الاستماع، وتعمل هذه التقنية عن طريق استخدام البرمجيات لمحاكاة تجهيزات المسارح الصوتية، مما يجعل الصوت يبدو وكأنه يأتى من مواقع مختلفة.

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