جوجل يحتفل بـ اليوم العالمى للمرأة 2023 (صورة)

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جدة - نرمين السيد - اليوم العالمي للمرأة 2023
وقام جوجل بتغيير وجهته المعادة بصورة عدد من السيدات؛ تعبيرا عن تقدير المرأة فى كل مكان من العالم فى ذكرى اليوم العالمى للمرأة 2023.
الاحتفال بـ اليوم العالمي للمرأة جاء على أثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائى الديمقراطى العالمى، والذى عُقد فى باريس عام 1945، ومن المعروف أن اتحاد النساء الديمقراطى العالمى يتكون من المنظمات الرديفة للأحزاب الشيوعية.
وهناك بعض الباحثين يرجح أن اليوم العالمي للمرأة كان على أثر بعض الإضرابات النسائية التى حدثت فى الولايات المتحدة، وغالبا ما يصحب الاحتفال بـ اليوم العالمي للمرأة سمة سياسية قوية وشعارات إنسانية معينة من قبل الأمم المتحدة، للتوعية الاجتماعية بمناضلة المرأة عالميا.
تاريخ اليوم العالمي للمرأة 2022
تم عقد أول يوم للمرأة الوطنية فى عام 1909م من قبل الحزب الاشتراكى الأمريكى، وذلك فى إطار حملته من أجل منح النساء حق الاقتراع، وتسليط الضوء عليه من قبل الاجتماعات الجماهيرية فى جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وجاء ذلك، بعدما ظهرت عديد من الحركات النسوية التى طالبت بتحسين ظروف المرأة والإقرار بحقوقها المشروعة.
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