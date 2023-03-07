«سرب طيور» اصطدم بالمحرك.. دخان وذعر وصراخ على متن طائرة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وبدأ الدخان يملأ مقصورة الرحلة 3923 بعد وقت قصير من الإقلاع من هافانا، وذلك بعد أن قيل إن الطيور اصدمت بأحد محركات الطائرة ومقدمتها.

وكان على متن الطائرة "بوينج 737" 147 راكبًا وستة من أفراد الطاقم، واستطاع الطيار من إعادة الرحلة إلى هافانا بأمان.

وأوضحت ساوثويست إيرلاينز لصحيفة "الجارديان"، أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابا.

وتم تسجيل لقطات مرعبة للهواتف المحمولة، داخل الطائرة، حاول بعض الركاب يائسًا لكم الأسقف فوق مقاعدهم لإطلاق أقنعة الأوكسيجن الخاصة بهم، حيث غمر الدخان المسافرين، بحسب ما ذكرته "سكاى نيوز عربية".

وسمع صراخ وتذمر ممزوج بالذعر من البالغين، كما انهمر طفل بالبكاء، بينما ظل الركاب جاهلين بما يجرى، ووصف أحد المسافرين سماعة "دويا" قبل أن يبدأ الدخان فى ملء المقصورة.

وشوهد الركاب وهم يستخدمون منزلق الطوارئ للطائرة للنزول، مع انتظار أفراد الطوارئ فى مكان قريب.