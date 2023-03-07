الإفتاء: سر السعادة أن يرضى الإنسان بما قسمه الله

جدة - نرمين السيد - قالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، إنه يجب على الإنسان أن يرضى بما قسمه الله، ويُوَجِّه طاقته التى منحه الله إياها لأداء الواجبات والتكاليف وتعمير الكون، فهذا سرُّ سعادة الإنسان، قال تعالى: (وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِى كِتَابٍ مُبِينٍ﴾) (هود: 6).





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