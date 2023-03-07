جدة - نرمين السيد - تفصلنا أيام قليلة عن شهر رمضان، وتنتشر فى الشوراع مظاهر الاحتفال بقدوم الشهر الكريم، وخاصة الفوانيس التى ترتبط فى الاذهان بشهر الصيام.



جدة - نرمين السيد - تفصلنا أيام قليلة عن شهر رمضان، وتنتشر فى الشوراع مظاهر الاحتفال بقدوم الشهر الكريم، وخاصة الفوانيس التى ترتبط فى الاذهان بشهر الصيام. والتقطت عدسة "دوت الخليج" صورًا للفوانيس التى تزين الشوراع باختلاف ألوانها وأشكالها فى كل مكان بشوارع مصر مع قدوم شهر رمضان، الأمر الذى يضفى بهجة وسعادة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مرحب شهر الصوم.. الفوانيس تُزين الشوارع مع قدوم رمضان (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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