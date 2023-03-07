القاهرة الإخبارية- سوق المنامة القديم.. مصدر جذب لملايين السياح سنويا

جدة - نرمين السيد - وسلط تقرير على شاشة "القاهرة الإخبارية"، الضوء على السوق التاريخى بالعاصمة البحرينية، وما يحتويه من آثار تاريخية، أبرزها "باب البحرين"، والذى تم إنشاؤه عام 1945 بواسطة تشارلز بلجريف، مستشار الحكومة البحرينية آنذاك.
ويعد "باب البحرين"، الذى تم تجديده عام 1986 لإضفاء الطابع الإسلامى عليه، المدخل الرئيسى لسوق المنامة، ويتميز بشكله "المُقوّس"، والذى يجعله مكانا مميزا للتصوير.
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