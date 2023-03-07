القاهرة الإخبارية- ممر لغزلان الهويمول فى تشيلى لحمايتها من الانقراض

جدة - نرمين السيد - أطلقت تشيلى أمس الاثنين، برنامجا لحماية غزال الهويمول، وهو غزال جنوبى مُهدد بالانقراض، من خلال إنشاء ممر بيولوجى يشمل منطقة تبرعت بها أخيرا عائلة مؤسس شركة "نورث فيس" الراحل، دوجلاس تومبكينز.





وقالت كل من مؤسسة إعادة بناء تشيلى، التى ورثتها عائلة "تومبكينز" ووزارة الزراعة التشيلية، إن "ممر هويمول الوطنى" سيتألف من نحو 16 منطقة متصلة، تحميها الدولة، جنبًا إلى جنب مع مبادرات الحفاظ على الطبيعة الخاصة الأخرى، وفقا لما جاء فى "القاهرة الإخبارية".

وقالت الوزارة فى بيان "تسعى هذه المبادرة المُشتركة بين القطاعين العام والخاص إلى الحد من التهديدات التى يتعرض لها هذا النوع، وتعزيز أعداد غزلان الهويمول فى المناطق الرئيسية؛ للحفاظ على الطبيعة فى طريق باتاجونيا بارك"، مُضيفةً أنها ستبنى أيضا أول مركز لإنقاذ وتأهيل وتكاثر غزلان الهويمول فى العالم.

واجتمعت كريستين تومبكينز، المؤسس المُشارك ورئيسة مؤسسة إعادة بناء تشيلى، مع الرئيس التشيلى، جابرييل بوريك، الأسبوع الماضى للتبرع بأرض مساحتها 93492 هكتارا لإنشاء حديقة وطنية جديدة بمنطقة ماجالانيس.

وقالت "تومبكينز" لـ"رويترز": "هذا هو أحد الأسباب التى تجعل هذه الحديقة مهمة للغاية، ليس فقط لتشيلى ولكن للعالم"، مُضيفةً أن جنوب تشيلى مصدر مهم لعزل الكربون؛ بسبب مستنقعات الخث والغابات البكر، وأردفت "هذا هدف عظيم للحفاظ على الطبيعة ومكافحة أزمة تغير المناخ."

يُعد الهويمول أحد نوعين من الغزلان المحلية التى توجد فقط فى غابات باتاجونيا فى الأرجنتين وتشيلى، لكن تدهور الظروف البيئية هوى بأعداد غزلان الهويمول إلى أقل من واحد بالمئة من أعدادها الأصلية، وفقًا لبيانات وزارة الزراعة التشيلية.

ويُمكن أن يصل طول غزلان الهويمول البالغة، المعروفة أيضا باسم جويمول، إلى حوالى 1.55 متر وارتفاعها إلى ما بين 80 و90 سنتيمترًا، بينما يصل وزن الواحد منها إلى 68 كيلو جرامًا، وهى من الحيوانات الآكلات للأعشاب وتعيش لمدة 14 عامًا تقريبًا.

وعلى الرغم من وجودها فى الأصل فى المناطق الواقعة وسط تشيلى، يمكن رؤية غزلان الهويمول بشكل رئيسى الآن فى منطقتى أيسن وماجالانيس اللتين تقعان فى أقصى الجنوب.

وقالت "تومبكينز": "إن نوعا مثل غزلان الهويمول لن يبقى على قيد الحياة إذا لم تكن كل المناطق التى يعيش بها متصلة، وهذه رؤية واسعة للغاية ستكون نموذجا يحتذى به فى أجزاء أخرى كثيرة من العالم، وستكون الطريقة التى تنقذ هذا النوع".