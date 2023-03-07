بجلد نباتى.. مواصفات هاتف «Magic5 Ultimate»

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف "Honor Magic5 Ultimate" بتصميم أنيق مغطى بالجلد النباتى، بالإضافة إلى حقيبة جلدية فى عبوة البيع.

ويطرح الهاتف بشاشة من نوع "LTPO OLED" وبقياس يبلغ 6.81 بوصة، ودقة عرض 1312 × 2848 بيكسل.

ويزود الهاتف بكاميرا ثلاثية خلفية بدقة 50 ميجابيكسل وحدة بعرض 23 مليمتر f / 1.6 مع مستشعر مخصص 1 / 1.12 بوصة ، وزوم 90 مليمتر 3.5x ، و13 مم لكاميرا ultrawide مع ضبط تلقائى للصورة وإمكانيات الماكرو، بالإضافة إلى مستشعران للكاميرا فى الأمام كمان أن الكاميرا الأمامية تبلغ دقتها 12 ميجابيكسل.

ويتميز الهاتف بسماعات رأس USB-C، بالإضافة إلى ألوانه المميزة منها اللون الأسود أو البرتقالى المحترق.

ويقترن الهاتف ذاكرة وصول عشوائى رام سعتها 16 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت، بالإضافة إلى بطارية كبيرة بسعة 5450 مللى أمبير مع تقنية شحن سريعة بقوة 66 وات.

ويطرح هاتف "Honor Magic5 Ultimate" فى الصين بسعر يبلغ 908 يورو.