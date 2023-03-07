نصائح مهمة لحماية نفسك من النصب على الإنترنت (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى نصائح مهمة لحماية نفسك من عمليات النصب عبر الإنترنت.

وكشف خبراء التقنية عن عدد من الخطوات التى تساعد فى الوقاية من النصب عبر الإنترنت، ومنها:

يجب على المستخدم اختيار كلمات سر صعبة بالإضافة إلى تحديثها بانتظام حتى يصعب على الآخرين التوقع بها.

ويساعد تحديث برنامج الكمبيوتر الأمنى والاحتفاظ بنسخة احتياطية للمحتوى، بالإضافة إلى حماية شبكتك الخاصة بالـ "واى فاى" من خلال وضع كلمة سر عليها وتفادى استخدام أجهزة كمبيوتر عامة للقيام بعمليات مصرفية أو تقديم معلومات شخصية على الإنترنت.

وحذر الخبراء من الطلبات المتعلقة بتفاصيلك الشخصية أو مالك، كما يجب التحلى باليقظة عند التعامل مع الاتصالات والرسائل المتطفلة.

ويجب اتخاذ الحذر من العروض المغرية عند التسوق على الإنترنت، وعدم فتح النصوص أو الرسائل الإلكترونية المشبوهة التى تظهر أمامك.

وشدد الخبراء على الاحتفاظ بالبيانات الشخصية بشكل آمن من خلال وضع قفلا على صندوق البريد الخاص بك وتمزيق الفواتير والوثائق المهمة قبل رميها مع الحفاظ على كلمات السر والأرقام السرية الخاصة بك فى مكان آمن.